Sist oppdatert 09/11/2018 kl 20:03

Et skilt er nedkjørt i Helltunnelen. Det gjør at E6 er stengt og vil trolig bli stengt en lenger periode. Vegtrafikksentralen melder at skiltet ligger i veibanen. Entreprenør skal være på vei for å rydde opp, men inntil videre må trafikken gå via gamle E6 over Gevingåsen.