Nei til Rema – ja til Thansen

Plankomiteen i Stjørdal kommune gikk i dag enstemmig inn for at Thansen får etablere seg i Havnegata 20A som forhandler av mopeder, motorsykler og andre MC-relaterte varer, men avviste søknaden om dagligvare med etablering fra Rema 1000 med åtte stemmer mot en.

Havnegata 20 er bygget hvor Nardo Bil er etablert og vegg-i-vegg med den nye Biltema-forretningen. Tor Børseth (Frp) hadde laget to alternative forslag. Det ene sa ja til både Rema 1000 og Thansen, mens det andre sa ja til Thansen. Komiteleder Rolf Charles Berg valgte en effektiv saksbehandling ved å sette de to forslagene opp mot hverandre.

Under avstemningen fikk ja til begge kun én stemme, og den kom fra Børseth selv, mens åtte representanter stemte for rådmannens forslag om å si nei til etablering. Etter det ble det andre forslaget enstemmig vedtatt. Det skyldes ikke minst at virksomheten er i tråd med reguleringsbestemmelsene.

Representanten Torger Størseth (A) understreker at spørsmål om etablering av dagligvareforretning kan tas opp i forbindelse med revidering av arealplanen. Det er et arbeid som vil starte utpå høsten i begynnelsen av neste kommunestyreperiode.