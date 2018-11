Nektet for råkjøring men ble ikke trodd

Sist oppdatert 12/11/2018 kl 14:49

Mannen i 40-årene fra Neadalen mente han umulig kunne ha kjørt så fort som politiets laser viste, men retten trodde ikke på han.

Det var på fylkesveg 705 gjennom Selbu i juli i år at mannen ble stoppet etter å ha blitt målt til 117 km/t i en 80-sone. I retten hevdet mannen at han umulig kan ha kjørt så fort som laseren viser. Han la også fram matematiske beregninger som han mente dokumenterte dette. Beregningene tar utgangspunkt i at han ble stanset 147 meter etter at han startet fartsøkningen fra 80 km/t, og at han hadde trengt minst 182,7 meter for å oppnå 117 km/t. Til dette bemerker retten at det synes å være vesentlige feilkilder knyttet til startstedet for den påståtte fartsøkningen fra 80 km/t og dessuten til hvor bilen befant seg i vegbanen da den ble målt.

Mannen ble opprinnelig ilagt et forelegg på 11.500 kroner, men i og med at han ikke vedtok dette forsvinner tilståelsesrabatten. I og med at retten ikke trodde på mannens beregninger ble han ilagt en bot på 13.000 kroner og han blir uten førerkort i tre måneder. I tillegg må han punge ut 3.000 kroner i saksomkostninger.