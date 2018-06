Ni damer vil bli bosenter-sjef

Ni personer, alle kvinner, har søkt på stillingen som avdelingsleder for Fosslia bosenter.

Fosslia bosenter et bosenter for personer med en demenstilstand og består av fem bokollektiv, med sju-åtte plasser i hver, og en forsterket enhet med fire plasser. Nå skal bosenteret ha ny avdelingsleder som har ansvar for det daglige ansvaret for avdelingens personell og fag- og tjenestekvalitet.

Ni personer har søkt på stillingen – her er søkerne:

Silje Marita Lundås (30), bedriftssykepleier/rådgiver, Stjørdal.

Tone Stigen Okkenhaug (34), vernepleier, Hegra.

Lene Bordevik (48), daglig leder, Mo i Rana.

Hilde Gunn Skogan (41), sykepleier, Hegra.

Ann Christin Rønning (50), spesialsykepleier, Skatval.

Gunn Lise Bonslet (40), sykepleier, Hegra.

Venche Skjervold (53), enhetsleder, Stjørdal.

Tove Fagerli (55), spesialsykepleier, Stjørdal.

Ann-Heidi Sævik (35), sykepleier, natt, Hommelvik.