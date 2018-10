Da politiet var ute på trafikkontroll tirsdag morgen måtte de skrive ut ni forelegg for fart. Høyeste hastighet som ble målt i 70-sonen like øst for Stjørdal sentrum var 94 km/t. I tillegg ble det gjennomført ruskontroll. 115 bilførere ble kontrollert og det var ingen utslag på rus.

Relatert