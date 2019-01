Ni lokale spillere på kretslag

Ni spillere fra Værnesregionen er tatt ut på fotball-kretslagene i 14- og 15-årsklassen for jenter og gutter.

Team BDO er betegnelsen som brukes på kretslagene i Trøndelag, og nylig er det gjort uttak i de to klassene.

På jenter 15-laget er Emma Lorena Bidtnes fra Lånke og Maria Murvold Sporstøl fra Malvik med. Hovedtrener for dette laget er forøvrig meråkerbyggen Svein Erik Torvik.

På gutter 15-laget er to lokale gutter med; Petter Skar og Adrian Bråten. Begge spiller kommende sesong for Rosenborg, men spilte tidligere for Fram og Stjørdals-Blink.

To jenter har også fått plass på jenter 14-laget, nemlig Sophie Nordgård Stensaas fra Hommelvik og Tiril Aksethø Røkke fra Fram.

For guttelaget i samme årsklasse har det blitt plass til tre lokale gutter, nemlig Håvard Sandvik fra Fram, David Eriksen fra Stjørdals-Blink og Henrik Lidal Jamne, Fram-keeperen som nå har meldt overgang til Rosenborg.

Alle disse fire lagene har sin første samling i løpet av de kommende to ukene.