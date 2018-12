– Nissen har lovt at han kommer

Frivilligsentralen, pensjonistlaget og sanitetsforeningen i Meråker har sammen med mange andre hjelpere og sponsorer blitt enige om å lage en annerledes tilstelning for alle de som ønsker å være sammen med andre på julekvelden i år også.

– Forberedelsene er i full gang, og det er klart at arrangementet denne gangen blir holdt i Soknestua. I fjor var arrangementet lagt til Meråker stasjon, og alle deltakerne syntes det var trivelig å møtes der, men arrangørene erfarte at kjøkkenkapasiteten ble for liten, forteller Åsmund Øverkil. Han er daglig leder ved Frivilligsentralen og er en av ni i arrangørkomiteen som planlegger julaftenfeiringen i Soknestua, som menighetsrådet for øvrig har leid ut gratis til arrangementet.

Kokk og Extra-sjef Erling Ervik har tatt på seg ansvaret for kokkeleringen i år også, og som i fjor har han med seg datteren Ada.

– De lover å «trylle fram» tradisjonell julemat som ribbe, medisterkaker, julepølse, pinnekjøtt og alt som hører til. Maten er i hovedsak sponset av Extra Meråker og Meråker Kjøtt, forteller Øverkil.

Etter endt middag blir det kaffe og kaker, men arrangørene understreker at dette arrangementet er alkoholfritt. Ellers er det basert på norske juletradisjoner, så det blir både julemusikk, julesanger og andre saker som hører julen til.

100 kroner

«Trivelig jul»-arrangementet starter i Soknestua klokka 16, for øvrig samtidig med gudstjenesten i kirka vegg-i-vegg. Julematserveringen er planlagt til klokka 17.30 og før det kommer brødrene Hetland Ljung og spiller opp og sørger for julemusikk.

Arrangørene tar 100 kroner pr. person over 15 år og vil ha bindende påmelding til Meråker Frivilligsentral før mandag 17. desember. Det kan gjøres på telefon 928 07 952. For de under 15 år er det gratis.

Nissebesøk

For de som bor i Meråker sørger arrangørene for gratis skyss til og fra Soknestua, og dette koordineres med at de som ønsker det kan få med seg gudstjenesten. Og selvsagt kommer nissen.

– Vi har fått inn masse gaver som julenissen vår skal fordele etter beste evne, for nissen har lovt ut at han kommer. Men om han kommer fra Fonnfjellet, Væktarhaugan eller Fagerlia vet vi ikke, sier Åsmund Øverkil.

Vertskap i Soknestua er Sissel og Egil Haugbjørg og Kjersti og Dutte Nordstrøm. Arrangørkomiteen består av ekteparet Haugbjørg, Erling Ervik, Laila Holås, Turid Brurok, Åsmund Øverkil, Inger S. Kolden, Solveig Madslangrud og Synnøve Kalvik.