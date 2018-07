Holder åpent under LS

Sist oppdatert 28/07/2018 kl 12:37

Bruktbutikken i Stokmoveien åpner dørene når skytteruka pågår i Stjørdal. Butikken har mange varer med et snev av nostalgi for salg.

Innafor dørene hos NLM Gjenbruk blir du gjerne med på en reise tilbake i tid. Her finner kundene både nostalgi og nyere varer i et stort utvalg. Klokkestrengen som hang på bestemors stue, eller et sengedekken som tante hadde på hytta. Bestefars veggur eller mormors røde blomstervase i glass fra Magnor glassverk. Det er utrolig hva vi mennesker har laget, solgt, kjøpt og brukt gjennom tidene. At mye av dette kan brukes to og tre ganger videre i et miljøperspektiv betyr mye. Det er nok butikksjef og daglig leder Kjell Kolbrek helt enig i.

– Vi har fra oppstart av gjenbruksbutikken opplevd stor interesse fra kundene, og uten givere av produktene i butikken hadde vi ikke greid å tilby et så stort utvalg forskjellige varer, sier Kolbrek som har åpne dører på gjenbruksbutikken med kveldsåpent de tre første dagene i skytteruka fra mandag til onsdag. Torsdag til lørdag er det åpent på dagtid. De ansatte i butikken er påpasselig med at varene er rene og pene når de tilbys kundene. Her er det mulig å gjøre et kupp med historie på handelen. Inntekt fra butikken går til hjelpeprosjekter ute i verden.