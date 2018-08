NM-gull til Stjørdals-jenter

Sist oppdatert 25/08/2018 kl 19:51

Thea Leirfall Bremset tok gull i junior-NM i friidrett, mens Mali Ingeborg Vollan Marstad vant gull i U23-klassen.

De to Stjørdals-utøverne kunne begge juble for gull på Bislett lørdag ettermiddag. Thea Leirfall Bremset hoppet lengdefinale og høydefinale samtidig. I lengde rakk hun å hoppe to hopp med 5,35 som det lengste før hun sprang til høydesvingen og hoppet til gull der. Hun klarte 1,69 i andre forsøk og klarte ikke å komme over 1,72. Hele fire jenter stoppet på 1,69, men Thea Leirfall Bremset var altså den med færrest riv tidligere i konkurransen og dermed ble det gull til den spretne utøveren fra Stjørdals Friidrettsklubb.

Tvillingsøster Thale Leirfall Bremset, som har slitt mye med sykdom og skader denne sesongen, endte på fjerdeplass i lengde med et lengstehopp på 5,69.

I spyd ble det derimot mer Stjørdals-jubel. I U23-klassen ble det sågar både gull og sølv til utøvere fra Stjørdal Friidrettsklubb. Mali Ingeborg Vollan Marstad vant med et kast på 47,75 mens Julie Heiervang Johnsen kastet 42,78 og tok sølv med det.