Noen tresker har startet opp

Skuronna er i gang. Allerede tidlig i august ble de første lassene levert ved kornmottaket til Felleskjøpet Agri på Ydstines i Stjørdal.

– Vi fikk inn to lass i forrige uke, og nå er det meldt inn tre lass i ettermiddag, forteller Pål Kristiansen ved Felleskjøpet Agri sitt kornmottak i Stjørdal tirsdag formiddag.

Han forteller at dette er bortimot normalt tidspunkt for skuronnstart, selv om 2018 kanskje er bittelitt tidligere ut enn «normalår».

– Jeg har ikke noe statistikk, men normalt starter skuronna midt i august. De to lassene vi fikk inn i forrige uke var en tidlig byggsort som lett faller av halmen når den er ferdig. Derfor ble den tresket litt for tidlig før regnet som kom i helga, sier Kristiansen.

Ved mottaket på Ydstines gjør de seg klar til årets travleste dager.

– Nå blir det at det går slag i slag, selv om det store rykket trolig kommer først i september. Da blir det hektisk, sier Pål Kristiansen, som er ivrig følger av værmeldingene for tiden.

– Hva er ønskeværet for kornbøndene framover?

– Det er østavinden som er mest gunstig. Da slipper vi duggfall om natta. Får kornbøndene dugg i åkeren må de vente til utpå ettermiddagene med å treske. Så det er selvsagt sol, varme og østavind som gjelder nå, sier Kristiansen.

Det ligger i følge ekspertene an til normalavling for korn i Stjørdals-området. Ved Ydstines vil det i tilfelle bety at 8.000 tonn skal innom og videre i løpet av august, september og oktober. I tillegg har Felleskjøpet også et mottak i Hegra som forventes å få inn cirka 2.000 tonn i løpet av skuronna. Disse mengdene betyr mange, lange dager på jobb.

– Det er helg og hverdager. Normalt har vi mottak fra 8 om morgenen til bortimot midnatt. Innimellom må vi også kjøre litt ekstra tørking på natta, sier Pål Kristiansen ved Felleskjøpet Agri. Han er klar for årets høysesong, men innrømmer at de ansatte der ikke bare trenger sol og varme.

– Vi skal vel innrømme at det gjør seg med et par dager med regn innimellom for oss ja. Da blir det litt roligere ei kort stund, sier Kristiansen.