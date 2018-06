Nok en VM-suksess

Sist oppdatert 10/06/2018 kl 22:19

Publikumsrekord, svensk favorittseier og pallplass til Petter Solberg. Søndagen av VM i rallycross på Lånkebanen ble en højdare. Se søndagens bilder her. Klikk på bildene for å se dem i full størrelse.

Leder Barbro Kristoffersen bekrefter nå publikumstallene for helga som er på rekordstore 22.000 betalende publikum. I tillegg kan 2.000 frivillige funksjonærer plusses på, noe som til sammen gir en sum på at det var 24.000 personer til stede på Lånkebanen i løpet av VM-runden. Det er ny rekord for arrangementet i Stjørdal.

– Allerede kan vi glede oss over omsetningsrekord. Dette før alle tall er ferdig regnet, sier Kristoffersen.