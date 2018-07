Nordisk treff

Sist oppdatert 30/07/2018 kl 11:13

Til helga får Foreningen Norden i Stjørdal besøk av sine vennskapsforeninger i danske Faaborg, svenske Falkenberg og finske Pieksämäki.

Det kommer tre deltakere fra Danmark, fire fra Sverige og tre fra Finland. Kafeen i den gamle presteboligen på Værnes Museum blir samlingssted. Fredag er det mottakelse og innkvartering hos vertskapene med privat overnatting. Lørdag er det lagt opp til Frosta-tur med besøk av severdigheter for gjestene.

Lørdag kveld er det festmiddag for gjester og lokale medlemmer i den gamle presteboligen med servering av sodd, kaffe og kake. Det er sang og underholdning der Jon-Anders Myrvang har ansvaret for musikken. Lars Moa skal holde et litterært foredrag mens Klas Kolden har ansvaret for en kjapp presentasjon av Stjørdal.

Gjestene vil bli invitert til å dele tanker over temaet «Den gamle og så den nye tid». Prisen for hele dette arrangementet er beskjedne 100 kroner. På vegne av styret er Bjørn Sakshaug (tlf. 415 65 015) ansvarlig for å ta imot påmelding.

Søndag formiddag er det ny samling i den gamle presteboligen med servering av pølse i lompe. Denne dagen er det gudstjeneste i Værnes kirke der kapellan Linda Aune har lovet å guide i kirka etter gudstjenesten.

Et annet innslag er utstillinga om Folkehøgskolen i den gamle presteboligen. Det handler om starten i Stjørdal og den videre utvikling. Magnus Fiskvik vil være til stede som guide.

Utpå søndagen er besøket i Stjørdal fra de nordiske vennskapsforeningene over for denne gang og gjestene reiser hjem rik på minner.