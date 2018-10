Norges nest største nettselskap skal ledes fra Stjørdal

Sist oppdatert 16/10/2018 kl 10:52

I formiddag ble det klart at NTE og TrønderEnergi er enige om å etablere et felles midtnorsk nettkonsern. Administrasjonen i det nye selskapet skal være i Stjørdal.

– Administrasjonen i Stjørdal vil bestå av 20-30 arbeidsplasser, sier TrønderEnergis styreleder Per Kristian Skjærvik.

– Stor og gledelig dag

Under formiddagens pressekonferanse på Hell var en meget fornøyd ordfører på plass med både «innflyttingsgave» og gode ord om at Stjørdal velges som base for det nye selskapet.

– En meget stor og gledelig dag. Denne etableringen havner i samme kategori som da Statoil etablerte seg i Stjørdal og Helse Midt-Norge og Heimevernet gjorde det samme. Det er vel omtrent 15 år siden tilsvarende beslutning med betydning for Stjørdal er gjort, sier ordfører Ivar Vigdenes.

De to selskapene som eier 40 prosent hver av det nye selskapet, mens KLP eier de siste 20 prosentene, har også innstilt en stjørdaling som styreleder i det nye nettkonsernet. Kristian Aa (62) har lang fartstid fra fornybarnæringen, blant annet som toppleder i Fosen Vind fram til i fjor.

– Vi er svært fornøyd med at et felles trøndersk eid nettselskap nå kommer på plass. Dette er en viktig milepæl for Trøndelag og norsk kraftnæring, sier styreleder i NTE, Jon Håvard Solum og styreleder i TrønderEnergi, Per Kristian Skjærvik.

250.000 kunder

Det nye selskapet blir Norges nest største nettselskap basert på antall kunder. Konsernet vil fra starten ha om lag 250.000 kunder, rundt 450 medarbeidere og en samlet nettkapital på omtrent 5,4 milliarder kroner.

– Det har vært et langt svangerskap og ingen enkel reise, sier styreleder Solum i NTE. Når de likevel kom i mål skyldtes det tanken på at dette er det mest fornuftige for alle involverte.

– Vi så så store fordeler med dette at vi ikke kunne tulle bort så store samfunnsverdier. Eierne ser for seg å ta ut en effektiviseringsgevinst på 70-80 millioner kroner i året «inn i evigheten», sier Per Kristian Skjærvik.

Ser etter kontorer

Selskapsledelse, navnevalg, finansieringsstrategi og videre prosess for etablering av nettkonsernet vil komme på plass i månedene som kommer. Målsettingen er at alle forhold er avklart rundt årsskiftet slik at integrasjonen kan starte i løpet av første kvartal 2019. Foreløpig har ikke selskapet noen kontorer i Stjørdal, men det blir trolig klart i løpet av ikke altfor lang framtid.

– Det finnes mange mulige lokaliseringsalternativer i Stjørdal, og jeg regner med at de som sitter med disse vil komme på banen når dette nå er kjent, sier ordfører Ivar Vigdenes. Selv har han ikke diskutert mulige alternativer med de to styrelederne, men snakker varmt om denne nye etableringen i Stjørdal.

– Her starter de med 20-30 ansatte i Stjørdal, men selskapet avslører allerede at de har vekstambisjoner både sørover og nordover. Og ikke minst betyr dette at vi får ny og meget spennende kompetanse til Stjørdal. Vi skal huske at også Statoil og Helse Midt-Norge startet med noen ti-talls arbeidsplasser i Stjørdal, uten at jeg sier at dette får de samme dimensjonene etter hvert, sier ordfører Vigdenes.