Ny behandler åpner praksis

Sist oppdatert 05/11/2018 kl 19:59

Brit Nora Walstad (44) åpner om to uker kinesiologipraksis i Stjørdal. Det blir den eneste i sitt slag i regionen.

Hun tripper og venter. Smilet er bredt. Endelig skal Brit Nora Walstad realisere en av sine store drømmer.

– Jeg er sosionom i utgangspunktet og har jobbet i sosial- og rusomsorgen i 20 år. Lenge har jeg drømt om å begynne med kinesiologi, sier Brit Nora Walstad.

Mandag 12. november går drømmen i oppfyllelse. I lokalene til Berit Byberg og Bailine i Torgkvartalets 3. etasje åpner Walstad kinesiologipraksis. I første omgang blir det åpent en dag i uka, mandager.

– Men hva er egentlig kinesiologi?

– Det er en behandlingsform som kommer ut fra kiropraktikk, og som er preget av østlig filosofi. Kinesiologi baserer seg på muskeltesting, sier Brit Nora Walstad og forteller om hvordan hun finner symptomer og behandlingsmetoder.

– Man kommuniserer med kroppen og nervesystemet gjennom muskeltesting, og finner på den måten eventuelle ubalanser. Kinesiologien vil, i neste runde, gjenopprette muskelbalansen og sette i gang prosesser som vil gjøre at kroppen kan helbrede seg selv, sier Walstad.

Energiflyt

44-åringen fra Åsen, som har bodd det meste av livet sitt i Malvik og Trondheim, men som nå bor i Meråker, forteller om energier.

– I likhet med blant annet akupunktur, bygger kinesiologi på østlige teorier om meridianer eller energibaner som det strømmer energi gjennom. Når denne energien får flyte fritt, er kroppen i balanse. Dersom en eller flere av meridianene er blokkert, kommer vi i ubalanse. Det brukes ulike metoder i behandlingen; muskelbalansering, mentale teknikker, akupressur og massasje for å nevne noe, sier Brit Nora Walstad.

Satser i «buret»

«Alle» kan ifølge Walstad benytte seg av kinesiologi.

– Har du smerter i rygg eller nakke, søvnproblemer, uro eller kjenner på utmattelse så er du hjertelig velkommen. Da prater vi gjennom situasjonen og får konkretisert hva vi skal gjøre. Deretter går vi i gang med behandling som foregår på en benk og kan godt være soneterapi, massasje eller også meditasjon, sier Brit Nora Walstad.

Selv har hun utdannet seg de siste to-tre årene gjennom en godkjent opplæringsmetode. Nå håper hun å utvide virksomheten både i Stjørdal og sin nye gård i Meråker.

– Jeg jobber på Lade behandlingssenter og vil fortsette innenfor rusomsorg for jeg trives veldig godt i den jobben. Men målet på litt sikt er at jeg kan leve mer og mer av denne virksomheten. Hjemme på «Bøle» i Meråker er vi i ferd med å sette i stand stabburet slik at jeg kan bruke det som behandlingsrom, sier Brit Nora Walstad.

I Stjørdal samarbeider hun med behandler Berit Byberg og Bailine, noe Walstad setter stor pris på.

– Jeg er veldig takknemlig for at jeg får leie lokaler her, og forhåpentligvis kan vi alle dra nytte av hverandre, sier Brit Nora Walstad.