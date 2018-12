Ny hotelldirektør ved Radisson Blu

Tone Hansen er ansatt som ny hotelldirektør ved flyplasshotellet, Radisson Blu Hotel Trondheim Airport. Hun er også ny direktør ved Radisson Blu Royal Garden i Trondheim.

– Det er veldig moro å «komme hjem» til der jeg startet min karriere i hotellbransjen. Royal Garden har en fantastisk historie, som jeg gleder meg til å være med og utvikle fremover. Hotellet har også en helt spesiell plass i mitt hjerte og det skal bli fantastisk gøy å jobbe sammen med teamene for å skape gode opplevelser for våre gjester», sier Tone Hansen, som er ny hotelldirektør ved to Radisson Blu-hotell.

Tone Hansen er en svært erfaren leder og har bred erfaring både fra hotellindustrien, bank og finans og andre bransjer. Nå er hun tilbake ved hotellet hvor hun startet sin hotellkarriere for 28 år siden, den gang som resepsjonist ved Royal Garden hotell.

Radisson Blu Hotel Trondheim Airport, som er det offisielle navnet på hotellet som ligger helt inntil flyplassen på Værnes, har totalt 180 gjesterom.

Radisson Blu Royal Garden Hotell ligger midt i sentrum av Trondheim, og har totalt 298 rom. Det er et av Trondheims største hotell