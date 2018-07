Ny kåk etter at den gamle brant ned

Sist oppdatert 23/07/2018 kl 17:54

«Kåken» ved Rauåtjønna har stått opp fra asken, og det til en skikkelig oppgradering.

Vi som en og annen gang rastet i den gamle bua, som nok var i dårligere forfatning enn vi besøkende forsto, savnet denne muligheten til en kort rast. Ja det det hendte at vi tok natta her også. Men så gikk «Kåken» ved et uhell opp i røyk, og vi som besøkte dette område måtte ta til takke med vern mot regn og uvær under en lurvegran.

Nå er alt dette historie, for nå har den nye «Kåke»n ved Rauåtjønna stått på den gamle tomta i godt over ett år, og vi må bare bøye oss i støvet og beklage at vi ikke har vært her før. Og med det samme vi står bøyd i støvet må vi også få gi vår uforbeholdne ros til den og de som har stått for dette praktbygget. Dimensjonene har økt litt, det er så, men standardøkningen er formidabel. Bygget er godt gjennomtenkt og skikkelig gjennomført.

I følge hytteboka er det kanskje ikke den store besøksmassen her på barmark, men når skisporet kommer her like inntil, er Kåken et naturlig stoppested. Her er både ved, sengeplasser, kokemuligheter, samt et uthus hvor man kan få gjort unna ting som nok ikke kan vente til man kommer ned i bygda igjen. En honnør til de som har tatt initiativet og har stått for gjennomføringen av oppbyggingen av den nye Kåken.