Ny låt fra populære Harlekin

Sist oppdatert 06/08/2018 kl 14:02

Populære Harlekin har sluppet en ny låt. «I andre rekke» kan du høre her!

Harlekin er et skikkelig sikkerstikk å ha scenen, og bandet som er svært så rutinerte har en høy stjerne blant feststemte trøndere. At deres jordnære countryrock på norsk slår an viser lyttertallene på strømmetjenestene.

– Den nye låten, «I andre rekke», er vår sjette singel på vel ett år. De fem andre låtene er totalt streamet over 400.000 ganger på Spotify, forteller Vegard Fossen, som er pr-sjef, gitarist, steelgitarist og vokalist i Harlekin.

Populært med «Kæmpingliv»

Den aller mest populære Harlekin-låten på Spotify er «Kæmpingliv» som er spilt mer enn 137.000 ganger, mens «Camel Toe» også har 110.000 avspillinger.

«Kæmpingliv» var bandets første singel da den ble utgitt for ganske nøyaktig ett år siden.

– I mai 2017 fikk vi platekontrakt med Tylden & Co og et par måneder etterpå kom «Kæmpingliv», sier Fossen, som avslører at bandet slipper en ny låt 3. august.

– Den har fått navnet «I andre rekke» Dette er en tøff countrylåt, som handler om de av oss som har valgt å bo og leve i bygde-Norge. Låten er spilt inn i Larsville Studio i Stugudal. Vi ble veldig fornøyde med låten og håper også publikum blir det, sier Vegard Fossen.

Rutinerte musikere

Harlekin ble startet i 2006, og de seks medlemmene er fra Malvik- og Stjørdals-området. Florbyggen Tore Rønsåsbjørg er vokalist og har med seg Vegard Fossen som trakterer både gitar og steelgitar, Morten Husby på bass, Håvard Wenaas på tangenter, Odd Annar Aasan på trommer og Roy Betten på akustisk gitar. De fleste i bandet er også «korister» for Rønsåsbjørg.

– Mottakelsen for de låtene vi har gitt ut er over all forventning og det er jo veldig artig. Det fine med streamingtjenestene er at vi når et større publikum, og vi har fått mange fans rundt om i landet, sier Vegard Fossen.

Åpner festival

Med nye fans over hele landet betyr det også mer farting for Harlekin-gjengen som trives aller best på scenen foran et feststemt publikum.

– Vi har vært aktive på live-fronten de siste årene både på diverse countryfestivaler og danselokaler rundt omkring i landet. I løpet av ett år har vi godt over 30 spillinger, så vi er mye på veien. Nå satser vi for fullt med utgivelser av låter og album, sier Vegard Fossen.

Sist helg åpnet de Ørland Country & Dansefestival sammen med velkjente Anne Nørdsti. Det blir også flere anledninger til å oppleve Harlekin på «hjemmebane» utover høsten. Lørdag 22. september spiller de på Prestmoen, 3. november og 2. juledag i Meråker, mens de spiller i Tydal 5. juledag og i Hegra 6. juledag.