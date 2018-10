Ny lege er ansatt

Inès Ramirez Àlvarez (28) blir ny lege ved Skatval legekontor. Hun jobber i dag som lege ved Frosta legekontor.

– Vi er glade for at hun har sagt ja til stillingen på Skatval, sier Unni Røkke som er leder for Værnesregionen legevakt og avdelingsleder for helse i Stjørdal kommune.

Røkke jobber nå for å finne en midlertidig løsning i noen måneder framover ved Skatval legekontor.

– Inès Ramirez Àlvarez jobber i et vikariat ut februar, så vi jobber med en vikarløsning i perioden fram til månedsskiftet februar/mars. Dette har vi godt håp om å få på plass, sier Unni Røkke.

Stillingen som vikar i perioden fra 1. november og ut februar 2019 er lyst ut. Det samme er to andre legestillinger i Stjørdal kommune. Det ene er en fastlegehjemmel ved Triangel legesenter som pr i dag har 1.200 pasienter på listen, mens den andre er en fastlegehjemmel ved Stjørdal legesenter. Denne hjemmelen har pr. i dag 1.000 pasienter på sin liste. For begge ledige hjemler er det mulig å endre på listestørrelsen.