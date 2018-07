Ny mann ved rattet på Møller Bil

Sist oppdatert 11/07/2018 kl 20:50

Han har jobbet i Møller Bil i snart 20 år og hatt ansvaret for flere avdelinger i Trondheim. Nå har Jarl Mortensen tatt over sjefsrollen ved Møller Bil Stjørdal.

På veggen på kontoret henger mesterbrevet som bilmekaniker. Det er en stund siden han skrudde på biler, men i mer enn 30 år har Jarl Mortensen (53) jobbet med bil.

– Mesterbrevet varer evig, men jeg er litt usikker på hva jeg hadde fikset i dag, sier Mortensen, med et smil, på sin miksede trønder-osloske dialekt.

– Ja, huff, beklager han nesten. – Dessverre er jeg fra Oslo. Eller ikke sånn beklager, men jeg har bodd i Trøndelag snart i 30 år, og føler meg mye mer som en trønder enn en Oslo-gutt nå, sier Jarl Mortensen.

Fristet av totalansvaret

Han har tatt over rollen som daglig leder ved Møller Bil Stjørdal etter Arne Helland. Mortensen har hatt ulike roller ved Møller Bil Trondheim, og har de siste fem årene ledet Volkswagen-salget i Trondheim.

– Jeg har vært leder for skadeavdelingen, for salg og for deleavdelingen. Så er det sånn at Møller Bil er opptatt av ledermobilitet, så når sjansen bød seg til å få ansvar for en hel bedrift passet dette perfekt. Stjørdal er jo midt i smørøyet, sier Jarl Mortensen.

– Handle lokalt

Den nye Møller-sjefen tar over en avdeling som står stødig i markedet, og samtidig flytter han fra et nytt Møller-anlegg på Tunga i Trondheim til et enda nyere Møller-anlegg i Havnegata i Stjørdal.

– Anlegget her er helt perfekt til det vi driver med, sier sjefen, som også ser muligheter i et tøft marked.

– Stjørdal er et bra Volkswagen-land, men vi kan bli enda større. Vi har blant annet større potensial i næringsmarkedet. Vi har solgt nyttekjøretøy herfra i bare to år, så der har vi mye å hente. Samtidig er vi i en bransje som er under veldig omstilling med elektrifisering, digitalisering og mange andre endringer, sier Mortensen.

Han er glad for å være en del av en bilby, og er opptatt av at stjørdalingene og innbyggerne i nabokommunene benytter mulighetene som deres egen by har.

– Stjørdal er såpass i vekst at vi må passe på å ikke miste den lokale tilhørigheten. Vi bør handle hos naboen og motsatt. Derfor er det bra at de aller fleste bilmerkene har forhandlere her. Det er tøff konkurranse i Stjørdal, men det er viktig å handle lokalt, mener Mortensen.

Opp mot 20 prosent

Møller Bil Stjørdal består totalt av 17 ansatte. To tredjedeler jobber i verkstedet, resten med salg. Den nye lederen er opptatt av at alle 17 spiller på samme lag.

– Vi er fullstendig avhengig av at vi er et team. Uansett hva man er leder for er det folk det handler om. Vi skal prestere sammen og ha det gøy sammen.

– Hvordan er du som leder?

– Jeg er nok relativt engasjert og entusiastisk, og temmelig tydelig. Jeg setter også pris på tilbakemeldinger om at jeg er omsorgsfull. Men det viktigste er at jeg skal bidra til en arbeidsplass hvor folk har lyst til å jobbe. Vi skal ha det gøy, og det skal kundene kjenne på når de kommer inn dørene her. Målet er at kundene skal si at på Møller Bil, – der er det bra der.

– Hvor mange biler skal dere selge på ett år?

– Det har blitt mer og mer vanskelig å tallfeste en ambisjon. Da vi satt med budsjettet for 2018 i fjor høst mente de fleste at 2018 ville bli som 2017, men nå har dette året blitt et mye tyngre bilår enn tenkt. Men vi skal ta vår andel av markedet i Stjørdal, og det vil si oppunder 20 prosent. Hvor mange biler dette blir i løpet av ett år er det egentlig markedet som bestemmer, sier Jarl Mortensen.