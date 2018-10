Ny rådmann ansatt

Sist oppdatert 15/10/2018 kl 22:12

Med 20 mot 1 stemme ansatte kommunestyret i Meråker Ole Henrik Fjørstad som ny rådmann i Meråker.

Kommunestyremøtet ble innledet med en redegjørelse fra rekrutteringsselskapet Headvisor om ansettelsesprosessen.

– Oppgaven vår var å finne en samlende, tydelig, jordnær toppleder med varmt hjerte og kaldt hode, sa rådgiver Torstein Sneisen fra Headvisor.

Han orienterte om de formelle rundene som har vært før kommunestyremøtet ble lukket for nærmere orienteringer og tilsetting.

Ved avstemningen ble formannskapets innstilling om å tilby Ole Henrik Fjørstad jobben vedtatt, mens Gunn Lerøy er innstilt som første suppleant dersom Fjørstad ikke takker ja til tilbudet.

54-åringen Ole Henrik Fjørstad er utdannet adjunkt med tillegg, har rådgivningspedagogikk og fullført rektorskole gjennom NTNU. Han er nå i sluttfasen av et studieløp innen Master of Public Administration. Fjørstad kommer nå fra lærerstilling i Trondheim kommune. Forut for dette har han ledererfaring som rådmann fra Frøya, og har også vært rektor i Klæbu og Osen.