Ny og fin adkomst hos Husfliden

Sist oppdatert 21/06/2018 kl 16:02

Husfliden AS i Kjøpmannsgata har fornyet begge sine inngangsparti. Mot Torgkvartalet har det i tillegg blitt nytt salgsareal. Torsdag var det kakefest og mange tok turen innom med gratulasjoner.

Ute mot Gågata ved ny universell rampe og nye trapper fant kundene et tilbudstorg. Inne i butikken fant mange kunder kvalitetsvarer da de nye og oppgraderte inngangspartiene ble feiret med gratis kake og kaffe torsdag ved lunsjtider. Daglig leder hos Husfliden i Stjørdal, Oddbjørg Ree Ugland og styreleder Margrete Mære Husby tok imot mange gratulasjoner sammen med de øvrige ansatte og styret.

– Husfliden har nå fått oppgradert begge sine innganger til butikken. Begge sider i sør og nord har fått nye trapper, og mot sør har vi inngang for rullestolbrukere via rampe. Det har blitt lyst og trivelig synes vi, sier Ree Ugland og Mære Husby i ledelsen hos Husfliden.

Fra styret var også Guri Skei Fjeldseth og Gunn Ertsgaard sammen med Berit Forbord aktivt med som hjelpere på markeringen da mange kunder ble påspandert kake og kaffe i lokalene.

Kunde Gunvor Nyheim syntes i likhet med mange at lokalene har fått et skikkelig løft med nyinvesteringene.

Husfliden er kjent for sine kvalitetsvarer i tekstil, glass, keramikk og skinn. Vareutvalget er tradisjonelt, men også med stadige nyheter i butikken. Året rundt har Husfliden populære varer som ferdige strikkede eller sydde plagg, garn og mange gaveartikler, for å nevne noe.

– Vi ligger veldig sentralt posisjonert med vår butikk. Nå med ny rampe for universell adgang, store vinduer mot Torgkvartalet og et ekstra salgsareal. Vi synes rett og slett det har blitt mer tiltalende, sier Oddbjørg Ree Ugland som har plassert de nye systuene oppe i andre etasje i bygget. Flere store rom er tilrettelagt for produksjon av bunader, kjoler og annet innen søm.