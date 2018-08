Ny stor butikk til Havnegata

Butikken Thansen, tidligere Torshov Bilrekvisita, åpner butikk på 1.000 kvadratmeter i Havnegata i Stjørdal.

I starten av 2017, for godt og vel ett og et halvt år siden, skiftet ærverdige Torshov Bilrekvisita AS eierskap. Selskapet eies nå av T. Hansen Gruppen fra Danmark.

– Siden overtakelsen i 2017 har tiden gått med på å renovere hele virksomheten. Nytt datasystem er på plass, vareutvalget er tidoblet, nettbutikken er på luften og da var også tiden inne for å ta større markedsandeler i Midt-Norge. Med våre to eksisterende butikker på Tiller og Lade så vet vi at trønderne er glade i konseptet vårt. Derfor er butikken i Havnegata i Stjørdal en helt naturlig og opplagt ekspansjon for oss. Senere følger flere butikker i Midt-Norge, men vi kan ikke røpe flere plasseringer akkurat nå, sier landssjef Tino Kvist.

Den massive satsingen i Stjørdal var et enkelt valg.

– Våre eksisterende butikker på Tiller og Lade er omsetningsmessig to av de største vi har. Vi var raskt sikre på at om vi skal ha en vesentlig tilstedeværelse i Midt-Norge, så må vi også satse for fullt i Stjørdal. Det gjør vi nå med flotte og moderne lokaler. Det blir en stor butikk som får plass til vårt fulle sortiment. Plasseringen i Havnegata er vi veldig fornøyd med. Vi har attraktive naboer og vi vil i fellesskap dra trafikk til hverandres butikker, forteller Kvist.

Thansen kommer til å ligge like ved den nye Biltema-forretningen.

Lave priser og stort utvalg

En del av konseptet er å kunne tilby varer til skarpe priser.

– Dette får vi til siden vi allerede har et stort volum i Danmark med våre 81 butikker og cirka 1,4 milliarder norske kroner i omsetning. Det gir stordriftsfordeler som kommer kundene til gode, forklarer landssjefen.

Det er mange spennende varegrupper i sortimentet. Bildeler og bilutstyr er nok det viktigste og det er selve bærebjelken i virksomheten, men det selges mye mer enn bare det.

Forretningen tilbyr også dekk, felg, sykkel, elektronikk, verktøy, mopeder, deler og utstyr til moped og MC og mange praktiske artikler for de som er glade i marine og camping. Med et så vidtfavnende vareutvalg så samles konseptet under benevnelsen bil, hjem og fritid.

Click&Collect

Med en av Norges største nettbutikker på plass så forbedres tilbudet ytterligere. Kunden kan sitte i rolige omgivelser hjemme, finne frem varene han vil kjøpe i nettbutikken og deretter velge «Click&Collect» og få minutter senere er varene klare til henting i nærmeste butikk, forutsatt at de er på lager.

– I nettbutikken kan kunden også finne mer enn 100.000 varer som ikke lagerføres i den enkelte butikk, men som hentes fra vårt sentrallager med få dagers levering, sier landssjef for thansen, Tino Kvist.

Søker butikksjef

I Thansen er det store ambisjoner og det søkes derfor nå etter det de omtaler som en offensiv og dyktig butikksjef for Trøndelags nyeste Thansen-butikk.

– Butikksjefen vil gjennomgå en grundig og detaljert opplæring ved en av våre andre butikker. Butikksjefen blir også med på selve oppbyggingen av butikken, sier landssjef Kvist.

Sikter mot 50 butikker

2018 har blitt brukt til å flytte noen av dagens butikker til større og mer attraktive lokaler. Det har blitt åpnet nye butikker i Haugesund og Stord. I løpet av kort tid åpner dørene også i Fredrikstad og Stavanger.

– Vi ser for oss rundt 50 butikker totalt innen utgangen av 2020, avslutter Tino Kvist.