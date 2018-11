Ny varme i gammel stasjon

Sist oppdatert 14/11/2018 kl 19:54

Ny luft-til-luft varmepumpe monteres i den over hundre år gamle stasjonsbygningen på Hell.

Den okergule stasjonsbygningen ble bygget da Hell-Sunnanbanen fikk sin første etappe til Levanger. Den gamle Hell stasjon ble flyttet til Sunnan, men dette er historie. Nå gjelder det å holde varmen på den gamle Hell stasjon fra 1901. Det skjer samtidig som togene passerer på nye skinner forbi Hell på Trønderbanen.

Arrangerer åpen dag om varmepumper

– Vi har oppdraget med å installere den nye luft-til-luft varmepumpa på 7,3 kilowatt med ny ute- og innerdel. Dette vil gi personalet på stasjonen en behagelig kommende vinter, sier teamleder Robert Øyan hos Rørteknikk i Kirkeveien på Stjørdal. Om togbetjenter ikke trenger informasjon om ulike teknologier innen varmepumper, arrangerer Rørteknikk åpen dag torsdag 15. november for å informere om alle mulige løsninger som i dag er tilgjengelige innen denne teknologien.

– I dag er det fullt mulig også å forsikre egen varmepumpe mot uforutsette hendelser som innebærer ekstra kostnader, sier teamleder Robert Øyan hos Rørteknikk. Han sier bedriften i dag leverer systemer som er driftssikre og holder høy kvalitet. Øyan påpeker viktigheten av at den som investerer i varmepumpeteknologi også sikrer egne avtaler med oppfølging av enhetene etter montering.

Tilbyr årlig sjekk av varmepumper

– Vi har inngått serviceavtaler med de fleste av kundene våre. Her tilbyr vi årlig sjekk av varmepumper i gunstige perioder av året. Vi er F-gass sertifiserte, og hos oss har alle i teamet vært på flere kurs for å oppdateres innen siste nytt med teknologi og styringssystemer, forklarer Robert Øyan. Torsdag skal mange få høre siste nytt og informeres om varmepumper. Åpen dag arrangeres i lokalene i Kirkevegen 4 på Stjørdal fra klokken 14 med varmepumper for næringsbygg, og fra 17.30 luft-til-luft varmepumper. En time senere vil Rørteknikk informere om vannbårne varmeanlegg.