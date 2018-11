Nybarnehagen har fått sitt navn

Sist oppdatert 25/11/2018 kl 15:39

Den nye barnehagen på Frosta til 16 millioner kroner ble nylig døpt til Kvamtoppen barnehage.

Solvang barnehage på Neset og Folkheim barnehage på Kvammen slår seg til høsten sammen, og flytter inn i det nye bygget vegg-i-vegg med dagens Folkheim barnehage.

– Komité folk bestemte nylig å gi barnehagen navnet Kvamtoppen. Det blir en tre-avdelings barnehage, som er etterlengtet for oss. De to andre barnehagene er utslitte, sier Tone Ulvik, barnehagebestyrer både for Solvang og Folkheim barnehager.

Arbeidet med å reise bygget ble igangsatt i august og skal ta ett år å ferdigstille. Barnehagen får tre avdelinger, én mer enn de to barnehagene til sammen har i dag.

– Vi er spente på opptaket, men det nye bygget er fleksibelt og romløsningene gjør det mulig å tilpasse bruken etter hvor mange barn som starter. Skulle det bli flere barn enn forventet ett år, kan vi utvide inntaket av barn uten å måtte bygge på, sier Ulvik.

Skjermet avdeling

To av avdelingene i nybarnehagen er for de eldste barna, mens den tredje er beregnet for småbarn under tre år.

– Den blir skjermet med egen inngang på en side. De vil også få tilgang til eget uteareal. Vi ønsker å skape tilknytning, trygghet og tillit for de minste, sier Ulvik.

Kvamtoppens beliggenhet er perfekt for kommende slekter. Like ved ligger det ulike anlegg som barnehagen kan benytte til utflukter, og med skogen som nærmeste nabo er mulighetene uendelige.

– Vi trenger ikke gå utenom gjerdet for å finne på aktiviteter. Dessuten får bygget store og lange vinduer, som gjør at barna kan se fuglene i skogen hele dagen i stedet for at vi har et bilde av fuglene på veggen. Har de lyst kan de gå ut og utforske ytterligere, sier Ulvik.

Natur- og kunstbarnehage

Utvendig er det duket for gapahuk og bålpanne.

– Vi kommer ikke til å installere nye og flotte lekeapparater, og ønsker heller i stedet å bruke naturen. Om vinteren er det mye snø her, og vi er så heldige at vi har tilgang til oppkjørte skiløyper. Barna kan gå på ski nesten hver eneste dag, sier hun.

Folkheim barnehage er i dag en naturbarnehage, mens Solvang har fokus på det kunstneriske. Det blir videreført i det nye bygget.

– Kvamtoppen blir en natur- og kunstbarnehage. Vi ønsker å videreføre innholdet fra de gamle barnehagene inn i det nye, sier Ulvik.