Nye busser i rutetrafikken

Sist oppdatert 26/06/2018 kl 10:25

Fra 1. juli er det AtB som har ansvaret for kollektivtrafikken i Stjørdal og Meråker kommune.

Nettbuss vant anbudskonkurransen for Stjørdal og Meråker utlyst av tidligere Nord-Trøndelag fylkeskommune, og vil fra 1. juli fremdeles betjene området som bussoperatør for AtB.

– For reisende betyr dette at bussene vil ha AtB-profil. I tillegg vil det være nye rutenummer på de ulike rutene. Det er per i dag ikke gjort noen endringer i rutetilbudet. Oppdatert ruteinformasjon finner kundene på atb.no, i appen AtB Reise eller ved å kontakte AtB kundesenter, sier Grethe Opsal som er direktør for kommunikasjon og drift i AtB i en pressemelding.

Fra 1. juli vil altså bussene i Stjørdal være grønne, mens bussene som kjører skoleruter og ruter til Meråker, blir blå.

Nye rutenummer

Alle rutene i Stjørdal og Meråker får nye rutenummer:

Stjørdal – Husbymarka endres fra 901 til 601.

Stjørdal stasjon – Geving/Tangen – Trondheim lufthavn endres fra 902 til 602.

Stjørdal – Meråker – Storlien endres fra 30 til 670.

Stjørdal stasjon – Hegra endres fra 904 til 770.

Bestillingstransport som før

Bestillingstransporten i Stjørdal og Meråker kommune vil fortsette som i dag. Bestillingsruter går til fastsatte tider med fast start- og stoppested, men med avstikkere for å plukke opp reisende som har bestilt transport. Ellers henviser AtB sine kunder til sitt nettsted for kontinuerlig informasjon og oppdatering.

– Atb.no er informasjonskanalen for kollektivtrafikken i hele Trøndelag. Her finner de reisende alltid oppdatert ruteinformasjon, nettbutikk for t:kort, reiseplanlegger, kontaktinformasjon og annen nyttig informasjon, forteller Grethe Opsal i AtB.