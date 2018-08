Nye dager for søppeltømming

Sist oppdatert 17/08/2018 kl 13:46

Fra og med 20. august må du være obs; søppelbilen kommer på nye dager.

– Vi gjør for tiden endringer i våre renovasjonsruter, og det medfører at en del abonnenter i Malvik, Selbu, Tydal, Meråker og Stjørdal får nye tømmedager fra og med 20. august. Vi sender ut brev og sms til berørte abonnenter, men sjekk gjerne din tømmeplan i app eller på web for å se om det gjelder deg. Det skriver Innherred Renovasjon i en pressemelding om det nye systemet.

Kundene som får de største endringene får brev fra renovasjonsselskapet, mens det blir sendt ut sms til de som får bare noen dagers endring.

Her finner du tømmeplanen!

I forbindelse med overgangen mellom gamle og nye ruter blir det noen forskyvninger.

– Noen abonnenter vil få flyttet tømmedagen fram eller tilbake innenfor samme uke og det blir derfor kun få dagers forskyvning, mens en del vil også få flyttet tømmedag fra oddetallsuke til partallsuke og omvendt. For disse kan det bety inntil ni dagers forskyvning av tømmingene akkurat i overgangen. Om dette medfører overfylte dunker, ta kontakt med oss så finner vi en løsning på det, er meldingen fra Innherred Renovasjon.