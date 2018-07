Nykommere har forsynt seg av et stabilt marked

Sist oppdatert 11/07/2018 kl 20:49

Det er solgt 207 brukte boliger i Stjørdal første halvår. Det er tolv færre enn i fjor. Nykommerne Privatmegleren har tatt godt for seg av markedet på sine tre første måneder

– Boligmarkedet har vært stabilt i 2018, og det ble enda litt mer fart i det i juni, forteller Torstein Nordby. Han er daglig leder hos den nyeste megleraktøren i Stjørdal, Privatmegleren, som er fornøyd med oppstartsmånedene.

– Isolert i juni hadde vi en markedsandel i Stjørdal på 17 prosent, og det er betydelig mer enn vi forventet da vi åpnet, sier Nordby.

– Samtidig var vi usikre på hva vi kunne forvente, men det viser iallfall at kundene raskt har fått troen på konseptet vårt, supplerer megler Marius Kristoffersen.

Samtidig er de fire ansatte hos Privatmegleren tydelig på at de ikke fokuserer utelukkende på markedsandel.

– Vårt mål er å selge hver bolig til best mulig pris, og at hver enkel omsetning blir best mulig for både kjøper og selger, sier Torstein Nordby.

Stabilt område

Privatmegleren-meglerne er unge, men har samtidig en del års fartstid i Stjørdals-markedet. De forteller om et 2018-marked som ligner veldig på et helt «vanlig» boligår.

– Markedet i Stjørdal og Værnesregionen er egentlig som før. Det er først og fremst temmelig stabilt. Her er det ingen dype daler og høye topper, sier megler John Espen Jullumstrø.

Tallene vitner om nettopp stabilitet. I Værnesregionen ligger antall solgte boliger omtrent på 400, og skal opp i cirka 700 i løpet av året. I Stjørdal er det solgt 207 boliger så langt i år og det er altså tolv færre enn i fjor.

– Kvadratmeterprisen er også stabil. Den har gått opp med omtrent en tusenlapp siden i fjor i Værnesregionen samlet sett, sier Jullumstrø.

Kjøpere vil pusse opp mindre

Boligmarkedet, som mye annet i samfunnet, går inn i en litt roligere periode nå. I skoleferien er det færre boliger ute i markedet og betydelig færre visninger.

– Det kommer nok et slipp i august, men når det er sagt så er ikke juli noen dårlig måned for de som er i markedet, sier Torstein Nordby.

– Er det spesielle trender i boligmarkedet i Stjørdal og Værnesregionen for tiden? Noe som er ekstra etterspurt?

– De fleste typer boliger er etterspurt, men vi ser vel en trend der de fleste kjøperne gjerne vil ha ferdig oppussede boliger. De ønsker å flytte rett inn, og vil ikke pusse opp like mye som den forrige generasjonen, sier Nordby.

– Er det boligtyper som dere ser det er manko på?

– Eneboliger med utsikt er veldig etterspurt, mens omløpshastigheten på rekkehus har vært litt lengre enn andre boliger, men det har vært færre antall salg og derfor litt vanskelig å måle. Rekkehus er generelt en veldig populær boligtype så det kan fort snus til høsten., sier Marius Kristoffersen.