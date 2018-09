Nykommeren som tok en annen retning

Sist oppdatert 13/09/2018 kl 19:46

Allerede de første dagene etter åpningen forsto daglig leder Hege Regine Lunnan at Industrien Hell kom til å bli noe annet enn det de egentlig hadde forestilt seg.

– Stilen ligner på Industrien vi har på Sutterøy. Miksen av røft og litt glamorøst har vi tatt med oss, men ellers har dette tatt en litt annen retning, sier Hege Regine Lunnan.

Tre måneder har gått siden hun og samboer Asbjørn Sæther åpnet dørene til Industrien Hell ved Hellsenteret. I løpet av de månedene har det vært veldig lange arbeidsdager, en rekke tilpasninger, men aller mest gode tilbakemeldinger.

– Det gikk ikke mange timer før vi forsto at her måtte vi gjøre noe vi egentlig ikke hadde sett for oss. Vi ansatte restaurantsjef, vi ansatte kokk og vi ansatte servitører. Der Industrien Sutterøy er et lunsjsted har Industrien Hell blitt en restaurant i tillegg. Her er det middager, full oppvartning med alle rettigheter for de som ønsker det, og dette er et sted hvor du tar med deg kjæresten din, går på date, inviterer med familien, trommer sammen venninne- eller kompisgjengen, sier Hege Regine Lunnan.

Kompetent

Restaurantsjefen Tor Arne Dammen, opprinnelig fra Meråker, har 20 år i bransjen, men storkoser seg på Hell.

Restaurantsjefen Tor Arne Dammen, opprinnelig fra Meråker, har 20 år i bransjen, men storkoser seg på Hell.

– Jeg har vært med i mange år, både i Stjørdal og Trondheim, men tror aldri jeg har jobbet et sted med så mye samlet kompetanse. Her er alt fra bakeren som lager våre spesialkaker, via servitør og kokk til Hege selv som med sin kompetanse gjør at alt ser så lekkert ut. Her må vi jo bare lykkes, skryter Dammen.

Jevn strøm

Med temmelig lange åpningstider, elleve timer på hverdager og 13 timer på fredag og lørdag, krever Industrien Hell både sin kvinne og mann og jevnt stabilt besøk. Etter en pangstart der folk kom «bølgende» er dagene nå i ferd med å forme seg.

– På en måte er det i ferd med å stabilisere seg. Her har vi både unge og voksne kunder, som gjerne tar en kaffe med en god kake på formiddagen eller en varmrett til lunsj, og ikke minst har vi middagsgjestene. I tillegg har vi et rom med plass til cirka 25 personer som er veldig godt egnet til møter, kurs og sosiale happeninger. Det er også perfekt for private lag og foreninger, samt bedrifter som ønsker et møterom med stor TV og nettilgang, sier Hege Regine Lunnan. Dette rommet kan også i løpet av kort tid bli Industriens eget «radiobingorom», og er egnet for årets julebord. Lunnan lanserer egen julebordsmeny innen kort tid.

Nye tanker

Der Industrien Sutterøy, som åpnet ett år tidligere, er den rolige lunsjplassen som stenger dørene klokka 16 har Industrien Hell blitt restauranten med det lille ekstra.

– Det er takket være de vi har med oss, både fem ansatte og eierne, skryter Hege Regine Lunnan. Selv har hun nå planer om å stå litt mindre i kassa, og trekke litt mer i trådene, for å ta Industrien Hell videre.

– For oss er det viktig å hele tiden utvikle oss og ta de mulighetene vi har. Som sagt har dette tatt en litt annen, men veldig artig og spennende retning. Det litt urbane skal vi ta med oss videre, – det er kanskje dette man får når man mikser bakeren med stylisten, sier hun, smiler og tenker på samarbeidet med samboer Sæther.

Ingen tvil om at konseptet har gitt mersmak for Hege Lunnan. Mersmak ga det også med lunsjkonsert under Blues in Hell, – det blir det garantert mer av.

– Det viste seg at lokalet er perfekt for intimkonserter, og det finnes jo flust av veldig flinke artister i området. Derfor tenker vi på å få til noe sånt en gang i måneden. I tillegg vil vi samarbeide tett med ulike lokale leverandører, og både bryggeri og kaffebrenneri er interessante for oss, sier Hege Regine Lunnan.