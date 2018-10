Vil høre om fengsels-utvikling

Sist oppdatert 25/10/2018 kl 08:31

I mange år har det vært snakket om planer om fengsel i Meråker. Dette har vært en sak som har vært lansert både av lokale og sentrale politikere, og mange av politikerne har også vært på besøk i bygda for å diskutere fengselsetablering.

Nå ønsker lokalpolitiker Kjell Lundemo (V) å få en redegjørelse om hvordan det ligger an med fengselsplanene. Til kommunestyrets møte førstkommende mandag spør han om hva som er status i arbeidet med å få etablert fengsel i Meråker og samtidig hvordan denne saken vil bli fulgt opp videre.

For ganske nøyaktig ett år siden ble det lagt fram en rapport til kommunestyret som konkluderte med at Meråker er svært godt egne som lokalisering av et nytt fengsel. I den rapporten, som ble laget av konsulentselskapet Avantas, var det skissert et fengsel med 96 plasser som ville gi kommunen minimum 300 arbeidsplasser.