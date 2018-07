Nyter ferien med konsert og gamle biler

Et av Nordens største bilarrangement Classic Car Week pågår hele denne uka i Rättvik i Dalarna i Sverige. To par fra Meråker deltar sammen med mange trøndere i tropevarmen. Arrangementet som varer en hel uke er blant de største tilrettelagt for veteranbiler.

Fine, blanke, glinsende gamle biler og veteraner helst fra Amerika, men også Volvo PV og Amazon ruller i gatene i et betydelig antall. Det er for tiden svært mange bilfolk og biler i Rättvik i Dalarna på et arrangement som varer en hel uke til ende. Øyvind Dahl og Kari Stensen nyter dagene i den svenske byen og startet tilværelsen som publikum under en stor flott konsert i Dalhalla, som er et tidligere kalksteinsbrudd nord for byen.

Konsert med Deep Purple

– Vi bestilte tidlig billetter til den siste av Deep Purples konserter i Dalhalla. Jeg og Kari har vært på et par konserter der tidligere også, sier Øyvind Dahl på telefon fra Dalarna. Området har de siste ukene vært i medienes fokus på grunn av skogbrannene i området. For de ferierende og innbyggerne har derimot ikke brannene representert noen fare. Det er uansett svært varme dager på Classic Car Week. Siljansjøen ligger rett ved og en dukkert i vannet har det blitt på bilfolket.

Kjører Pontiac og Chevrolet

– Dere kjører egne veteraner nedover med tilsvarende gammel vogn på kroken?

– Kari og jeg kjører en 1951-modell Pontiac med en vogn fra 1959. Marianne og Arnfinn Risvold kjører en 1956 Chevrolet med vogn fra 1970. Nå viser gradestokken 29,5 grader i skyggen, men det har vært langt varmere, sier Øyvind Dahl, som camper i et område som har slått varmerekorder og opplever svært lite nedbør. Parene har deltatt i Quiz-rally og 1951-modellen Pontiac fra Meråker kom på 2. plass blant mange startende biler. Onsdag denne uka er det klart for et dameløp med bilene. Da må herrene pent sitte i passasjersetet eller bli på campingen.

10.000 biler i kolonne

– Hva skjer videre utover uka?

– Det er oppmøte for alle klokka 10.00 hver dag for nye og spennende oppgaver og løp med biler. Torsdag er det felles cruising hele kvelden. Da deltar opp mot 10.000 biler i kolonne, sier Dahl og tørker svetten i panna. Om kveldene er det dans i Folkeparken hver kveld. Deep Purple har nå «danset fra seg» med en stor konsert, og lørdag setter ekvipasjen fra Meråker snuten hjemover igjen. Da med flotte opplevelser fra Classic Car Week i Rättvik.