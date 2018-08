Nytrø junior sendte Fram enda nærmere opprykk

Sist oppdatert 30/08/2018 kl 22:46

En scoring av trenersønn Niklas Nytrø sendte Fram til topps på 5. divisjonstabellen igjen.

Vinne ble en lei nøtt å knekke på Framnes, men det viste seg å holde med en scoring. Niklas Nytrø scoret etter 37 minutter etter assist fra Kasper Lie. Dermed inntok Fram tabelltoppen, ett poeng foran Lånke. Og det til tross for at Skatvalslaget har to kamper mindre spilt. Med ni kamper har Fram, under ledelse av Bjørn Johan Nytrø, tatt 25 av 27 mulige poeng og sluppet inn bare sju mål på ni kamper.

Sju kamper gjenstår, og første hinder er Levangerstudentene førstkommende mandag. Og dersom Fram skulle snuble venter Lånke i et svært så prestisjefylt nabooppgjør i den nest siste serierunden 28. september.

Frams lag mot Vinne: Sivert Kjøsen Steigendal, August Arnstad, Martin Gulbrandsen, Ivar Røstad Augdal, Tor Erik Enget, Niklas Nytrø, Oskar Leirvik Olsen, Bjørn Arild Enget, John Valstad, Anders Holmen, Håkon Andre Amdal, Stefan Eggan, Karsten Larsen Hammer, Petter Sandvik, Sondre Lauvås og Kasper Lie.