Nytrø utnevnt til æresmedlem

Han har vært Mr. Fram i flere tiår. Fredag kveld ble Bjørn Johan Nytrø (56) utnevnt til æresmedlem i klubben i sitt hjerte.

– Det var stas, innrømmer Bjørn Johan Nytrø kort tid etter utnevnelsen. Æresmedlemskapet feiret han med å lede Frams A-lag til seier 2-0 over Lånke i det prestisjefylte lokaloppgjøret. Dermed er han bare en kamp unna å styre laget gjennom en hel sesong uten tap.

– Jeg er sikkert det første æresmedlemmet som blir det før jeg fyller 60. Også er det ekstra artig at også pappa ble æresmedlem, sier Nytrø.

Nytrøs far, Tormod, er nemlig en av de åtte tidligere æresmedlemmene i klubben.

– Ingen er vel i tvil om at Bjørn Johan Nytrø er et verdig æresmedlem i IL Fram, slår idrettslagets leder Bodil Myhr fast.

Her er begrunnelsen for utmerkelsen:

«Bjørn Johan Nytrø innstilles til æresmedlem i IL Fram. Og ingen er i tvil om hvorfor. Bjørn Johan startet som lilleputt i Fram og han er som spiller historisk i den forstand at han er en av svært få spillere i Norge som har spilt i alle divisjoner i norsk fotball. Han var en sentral spiller i Fram på tidlig 80-tall da laget spilte seg opp gjennom divisjonene. Veien videre gikk til Rosenborg hvor Bjørn Johan spilte sammen med storheter som Gøran Sørloth, Trond Henriksen, Ola By Rise med flere. Bjørn Johan har også vært med å spille 1. divisjon for Stjørdals Blink og det var typisk at da laget rykket ned så var Bjørn Johan med og spilte dem opp igjen sesongen etter. I sin karriere over fem tiår har Bjørn Johan spilt kamper på cirka 300 baner rundt omkring i landet, men den han kanskje husker best er cupkampen mellom Viking og Fram i Stavanger. Han har også fått oppleve det som få andre har, nemlig å spille sammen med sin egen sønn. Det gjorde de i Fram sin svart/hvit stripede drakt i 6. divisjon.

I 1994 tok Bjørn Johan over som trener for Frams A-lag, og laget rykket opp til 2. divisjon. Oppholdet i 2. divisjon ble kortvarig, men heldigvis for klubben har Bjørn Johan Nytrø sin trenergjerning blitt langvarig. Bjørn Johan har vært og er sentral i arbeidet på og utenfor banen i IL Fram. Han har vært spiller, han er trener, han er dugnadsarbeider, han er tilskuer og supporter – han kjører til Storsjöcupen for å se aldersbestemte lag i Fram – og han ser unge og gamle som har sitt hjerte i Fram og han tar alltid et tak når det trengs. Og nå trener han et lag av spillere som han kjenner godt og som rykker opp til 4 divisjon. Bjørn Johan er IL Fram. Han er engasjementet, interessen, innsatsen og lidenskapen som former en klubb.

Bjørn Johan Nytrø er et verdig æresmedlem i IL Fram. «