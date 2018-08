Nytt nettverk skal gi bedre ledere

Verform-sjefen Bjørn Nagel Høgmo forventer at Stjørdal Næringsforum tar initiativ til å etablere et ledernettverk i Værnesregionen.

– Vi utfordrer næringsforumet til å ta tak i dette. Det er siste sjanse for dem. Hvis ikke Stjørdal Næringsforum mener dette er et godt innspill, eller de ikke har kapasitet, så er det greit nok. Da vil vi ta det videre med andre aktører.

Bjørn Nagel Høgmo er eier og daglig leder i Verform i Meråker. Nå har han fått med seg Cato Wille på laget. Han er pensjonert sivilingeniør fra Statoil, og har mye erfaring fra ulike typer lederutvikling.

– Jeg har forstått at Stjørdal Næringsforum ønsker å sette i gang en «lederskole» i regionen. Min mening er at vi mangler en arena der ledere kan ha en dialog og dele erfaringer om både suksesser og ting som de ikke har lyktes med, sier Wille.

Kunnskapsdeling

Det er nettopp dialogen og kunnskapsdeling Bjørn Nagel Høgmo er ute etter.

– Jeg er opptatt av at ledere, i både offentlig og privat sektor, snakker sammen. Vi må åpne oss og dele erfaringer. Vi må også våge å snakke med konkurrentene. Jeg har iallfall blitt mye mer oppmerksom på dette med årene, sier Bjørn Nagel Høgmo.

Sammen med Cato Wille har han laget et forslag til hvordan et nytt nettverk for ledere kan organiseres.

– Jeg er ikke lenger redd for å reise meg på en stor næringskonferanse og stille et dumt spørsmål, men det er ikke alle som tør det. Derfor har vi tro på en annen måte å dele kunnskap og erfaringer, og skape nettverk på, sier Høgmo.

– Det er lettere å få til dialog i mindre forum. Regien blir ofte helt annerledes på den måten, sier Wille.

Små runde bord

I forslaget som de nå sender Stjørdal Næringsforum foreslås en helt konkret gjennomføringsmåte for møtene i et nytt ledernettverk. Innledningsforedrag om et aktuelt tema skal etterfølges av diskusjoner med fra sju til ti personer rundt runde bord.

– Vi har også skissert at vi har møter inntil fem ganger pr. år, sier Bjørn Nagel Høgmo.

– Ledere har ofte travle hverdager. Har de tid til enda en møtearena?

– Det tror jeg de tar seg tid til dersom de ser nytte av det. Det dreier seg om 10-15 timer i løpet av ett år, sier Høgmo.

Mentor-par

Verform-sjefen ser bare oppsider med et nytt lokalt lederforum, og er ikke i tvil om at det er nødvendig i en tid der utfordringene kommer stadig raskere til næringslivet.

– Verden er så kompleks, så jeg er rett og slett usikker på om jeg hadde hoppet på Verform-utfordringen i dag. Det er ekstremt mye arbeid å være næringslivsleder og være med på nødvendig utvikling hele tiden. Gjennom et ledernettverk vil vi kunne bli flinkere til å lære av hverandre, uavhengig av bransjer, sier Bjørn Nagel Høgmo.

– Her vil det også være mulig å etablere mentoropplegg. Det er innimellom veldig ensomt å være leder. I dette nettverket kan man etablere tettere forbindelser med en eller flere ledere. På den måten kan man skape mentor-par, sier Cato Wille.

I løpet av høsten

Herrene Høgmo og Wille har tro på at ledernettverket skal være oppe og stå i løpet av året.

– Jeg brenner for lederskap og samfunnsengasjement. Derfor er jeg opptatt av at vi skal få til dette, sier Bjørn Nagel Høgmo som er opptatt av å henge med i utviklingen.

– Jeg er livredd for å sovne i timen, innrømmer han.

– Når blir dette forumet en realitet?

– Jeg synes at dette må tas tak i i løpet av høsten, tror du ikke det Cato, sier Bjørn Nagel Høgmo henvendt til sin nye kompanjong.