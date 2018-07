Nytt og spektakulært tilbud

Planlegging før årets utgave av Eventyrstien er i full gang. Nytt av året er et helt nytt konsept fra Kulturverksted for ungdom på Lokstallen. «Fire and LED show» tilbyr kurs i spennende dramatisert belysning.

Flere skuespillere og kunstnere skal forandre Monsberga i Stjørdal til en magisk skog der alt kan skje i slutten av september. Dette er et av de aller største arrangement for barn og unge i Trøndelag.

– Vi har flere tilbud på gang for de som ønsker å delta med dramatisering i skogen, sier Mari Moe Krysinska, som er rådgiver for scenekunst i Stjørdal kommune. Hun gleder seg over at kulturavdelingen nå kan tilby gode kurs gratis. De som ønsker å delta kan dermed være med og vise sine kunster. Publikum skal som vanlig tilbys gratis adgang til Eventyrstien. Nå gjelder det å melde sin interesse for de kommende kursene.

I tillegg til dramagrupper og kunstgruppe, utvider kulturavdelingen med aktiviteten POI. Dette er akrobatikk med lys eller fargede kuler. Av sikkerhetsmessige grunner benyttes ledlys i utøvelsen av de fleste nye som vil delta i POI. Denne aktiviteten vil bli undervist av POI-aktør Renate Saur fra Stjørdal, som har utvidet sin ferdighet innen POI gjennom flere kurs.

– Kan dere forklare litt mer om denne litt spesielle underholdnings- og danseformen?

– Vi kaller det «Fire and LED show» og Renate fra Stjørdal startet med dette litt spektakulære oppvisningsopplegget for noen år siden. Hun har reist mange turer til utlandet for å lære mer. Nå vil hun gjerne lære ungdom på Stjørdal mer om denne spennende formen for lysshow. Prosjektgruppa er svært glade for å ha med Renate. Nå går et tilbud om kurs innen dette tema ut til interesserte. Vi oppfordrer alle ungdommer fra 12 år som har lyst til å lære POI, også voksne. Vi har plass til 12 deltakere. Påmelding til de tre kursene både Kunst, Drama og POI sendes til mari.moe.krysinska@stjordal.kommune.no.