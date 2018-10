Nytt «superband» har konsert på Hell

Midt i lørdagshandelen kan du se og høre Selbus nye supergruppe, GutenjHana, live på Hellsenteret.

De seks guttene og Hana har allerede spilt sammen i fire-fem år etter at de møttes via Selbu kulturskole. Lørdag klokka 14.30 har de konsert i Hellsenteret og da blir det mye for enhver smak.

– De har deltatt på flere fylkesmønstringer i Ungdommens Kulturmønstring og har et bredt spekter i repertoaret sitt. Her blir det alt fra pop og rock til litt jazz, sier kulturskolelærer Pål Steinar Flakne om de sju ungdommene som er fra 14 til 17 år unge.