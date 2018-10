Nytt tilbud til revmatikere

Norsk Revmatikerforbund i Stjørdal har åpnet kontor i Kjøpmannsgata 13. To dager i uka kan personer med revmatiske sykdommer besøke kontoret.

Revmatiske sykdommer er en betydelig samfunnsmessig utfordring. Revmatisme gir ofte smerter i ledd, rygg og muskler, og kan gjøre hverdagen krevende. De som får diagnosen revmatisk sykdom har ofte et behov for å få bedre informasjon. Det skjer gjerne av en person som har samme diagnose. Leder hos Stjørdal Revmatikerforbund, Grete Aspaas, vil ha fast kontortid.

– Vi ser at det er et stort behov for rådgivning om denne sykdommen. Derfor oppretter vi nå faste kontortider, sier Grete Aspaas. Kontoret vil holde åpent på tirsdager fra 14 til 16 og på onsdager fra 11 til 13.

Ulike diagnoser

Grete Aspaas forteller at det finnes mange ulike former for revmatiske sykdommer; blant annet leddgikt, Bekhterevs sykdom, artrose, fibromyalgi og osteoporose.

– Flere av disse diagnosene kan føre til sykefravær eller full arbeidsuførhet, forteller Grete Aspaas.

Medlemsmøter, trimturer og strikkekafe

Lokallaget i Stjørdal har flere tilbud til sine 229 medlemmer. Det arrangeres medlemsmøte en gang i måneden, og det er trim hver mandag ettermiddag i Stjørdalshallen med spinning, aerobic og trim av kjernemuskulatur.

– Vi har dessuten trimturer på tirsdager med avgang fra svømmehallen, og onsdager er det bassengtilbud. Vi legger vekt på det sosiale og har strikkedag på kafe i sentrum hver mandag. Det arrangeres også sommerfest og tombola med reiselotteri, forteller Aspaas.

– Prates det mye sykdom blant medlemmene?

– Blant personer med samme diagnose ser vi gjerne at de snakker om sin egen opplevelse av sykdommen. Dette er viktig for å bedre takle en hverdag som kan by på utfordringer. Men på trimdager og på strikkekafeen forsøker vi å ha fokus på andre ting enn sykdom. Vi ønsker å gi et bedre tilbud til revmatikere, og alle er velkommen innom kontoret for en samtale, sier Grete Aspaas, som også kan nås på tlf. 930 24 993.