Økonom varsler renteøkning

Sist oppdatert 04/09/2018 kl 11:44

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB gjennomgikk økonomiske utsikter for Norge på Stjørdal Næringsforums medlemsmøte tirsdag morgen, med fokus både på næringslivets vilkår, men også for hver og en av oss.

For folk flest ligger det an til stort sett det samme, men vi må nok belage oss på at både strømpriser og renter vil øke noe. Det er ventet at Norges Bank setter opp styringsrenten i desember.

– Det vil være en større overraskelse om de ikke setter den opp, poengterer Haugland.

Norges Bank er bekymret for gjeldsveksten blant privatpersoner og har egentlig ønsket å sette opp renten tidligere. Antagelig ønsker de å sette den opp et par ganger til det nærmeste året, men vil trolig være forsiktige og se an hvordan renteoppgangen virker på husholdningene. Dessuten er det usikkerhet internasjonalt som taler for å trå varsomt. Den gode nyheten fra Haugland er at arbeidsledigheten både er lav og vil holde seg lav.

– Trøndelag har et mer stabilt arbeidsmarked enn resten av landet, understreker Kjersti Haugland.

Hun viste til at vi ikke får de store nedturene som andre deler av landet, men at vi heller ikke har de store oppgangene. Ellers så vil vi fortsatt måtte leve med en svak kronekurs, som for eksempel gjør det dyrere å feriere i utlandet.

– Egentlig er det vanskelig å forstå hvorfor krona forblir så svak, men det er mye psykologi som ligger i det, og plutselig kan det snu, sier Haugland.

For den del av næringslivet som selger sine varer til utlandet er den svake krona av det gode, det bidrar til å styrke evnen til å konkurrere. Men internasjonalt er det først og fremst usikkerheten rundt en handelskrig som preger bildet. USA og Kina har innført toll på utvalgte varer fra hverandre og det kan godt være at det etter hvert vil bli toll på all handel mellom landene. DNB venter ikke på langt nær samme omfang på toll mellom USA og Europa, men ufreden og usikkerheten den skaper legger en demper på veksten.

– Det positive er at det globale oppsvinget på langt nær er dødt, men sabelraslingen mellom stormaktene legger en demper på den, sier sjeføkonom Kjersti Haugland om handelskrigen.