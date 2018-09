Okser sperret E6-tunneler

Sist oppdatert 25/09/2018 kl 07:58

Både Stavsjøfjelltunnelen og Helltunnelen var stengt etter at okser hadde forvillet seg ut på E6. Den første meldingen om dette kom seks minutter over seks tirsdag morgen. Da var det to okser som hadde havnet ute på E6 mellom tunnelene.

Seks minutter senere meldte politiet at dyrene var jaget bort fra veien og at politipatruljen på stedet forsøkte å holde dyrene borte fra vegen. Men det varte ikke lenge, – bare fem minutter. Da kom det en ny melding fra politiet og Vegtrafikksentralen om at de to tunnelene igjen var stengt på grunn av ku eller okse inne i Stavsjøfjelltunnelen.

Men så, klokka 6.35, kunne Vegtrafikksentralen melde at dyrene hadde forlatt veien og tunnelene og E6 kunne åpnes igjen.