Økte med 20 prosent etter nyåpningen

G-Sport i Torgkvartalet opplever voldsom vekst etter ombyggingen i vår.

– Omsetningsøkningen ligger på over 20 prosent sammenlignet med fjoråret. Det forteller meg at det antagelig var på tide med en oppussing. Dessuten er senteret blitt større, og i tillegg har vi fått en konkurrent under samme tak, sier Rune Maalø, daglig leder ved G-Sport.

Normalt skulle en konkurrent bety en nedgang i omsetningen, men Maalø tror at Nava Sports etablering kan ha medført en positiv effekt.

– Velger Torgkvartalet

– Trolig velger flere å besøke Torgkvartalet for å handle når de ønsker sportsklær og sportsutstyr, ettersom de nå har flere butikker å velge blant. Vi ser også andre steder i landet at sportsbutikkene ligger vegg-i-vegg, så det er ikke sikkert det er negativt at konkurrenter ligger ved siden av hverandre, sier han.

G-Sport fikk en pangåpning under selve åpningsdagen 22. mars, som ble en høydare i G-Sports historie.

– Vi omsatte for 1,3 millioner på reåpningsdagen. Forrige uke åpnet G-Max i Levanger. De omsatte for to millioner på 2.800 kvadratmeter. Vi har 500 kvadratmeter, sier Maalø.

Passerer 21 millioner

Sportskjøpmannen regner med at årsomsetningen i år vil havne et sted mellom 21 og 22 millioner kroner. Totalt sysselsetter bedriften mellom fem og seks årsverk.

– Vi merker helt klart effekten etter ombyggingen, og vi selger jevnt av de fleste varegruppene vi fører. Sko og klær går det mye av, men ettersom vi fikk større plass til sykler merket vi også en økning der. I løpet av vinteren regner vi med et godt salg av ski, ettersom vi har et stort utvalg, sier Maalø.

Stor konkurranse

I Stjørdal finnes det et stort utbud av sportsforretninger og andre butikker som fører friluftsklær og sko. Stort sett alle sportskjeder er til stede i tillegg til frittstående sportsbutikker.

– Konkurransen er ekstrem, men det ser ut til at det går bra for alle. Samtidig tror jeg ikke det er plass til flere uten at en annen vil forsvinne, sier Maalø.