Ola bygger ut på Hjelseng

Sist oppdatert 11/10/2018 kl 21:05

– Nå er det tre år siden vi startet driften av Hjelseng gård med middagsservering, sier innehaver Ola Hjelseng som nå er i gang med nye prosjekter.

– Fra starten hadde vi god kontakt med Kirkebyfjellet Kurssenter som var en solid leverandør av all matservering. Men etter hvert som tida gikk ble jeg stadig mer klar over betydningen av å disponere et ordentlig kjøkken på gården. Nå er byggearbeidene godt i gang og denne uka er over 70 kvadratmeter med kjøkken klar til bruk, sier Hjelseng.

Gården forlenger hovedbygget med et 200 kvadratmeter stort tilbygg i to etasjer.

– Det vil ved siden av kjøkkenet gi oss større serverings- og møteromskapasitet. Samtidig får vi bedre fleksibilitet for å avvikle middager. Arbeidet startet i juni under ledelse av byggmester Gresseth som på nytt har gjort en utmerket jobb. Det er en trofast samarbeidspartner, sier Hjelseng.

Egen kjøkkensjef

– Betyr eget kjøkken flere ansatte?

– Ja, det er ganske naturlig. Ole Martin Sætnan med fortid som kjøkkensjef fra «To Rom og Kjøkken» i Trondheim er vår kjøkkensjef med god hjelp av Jan Tore Stokke som har arbeidet på Kirkebyfjellet. De vil ha god hjelp fra andre ansatte for å betjene den stadig økende aktiviteten, sier Hjelseng, som synes det er hyggelig å være vitne til at nye grupper finner fram til Hjelseng gård med ønske om å bruke deres tjenester.

– Vi merker økt etterspørsel etter både møtelokaler og matservering. I den sammenheng er det svært positivt å konstatere den gode virkningen av positiv omtale, sier Ola Hjelseng som også lukter på nye planer.

Egne gårdsprodukter basert på gamle oppskrifter

– Kjøkkenet skal i første omgang betjene behovet til Hjelseng gård. I tillegg kan vi ta på oss ansvaret for å servere større middager utenfor eget hus. Fra nyttår vil vi også starte et omfattende cateringtilbud med mange muligheter for ønsket tilpasning. Vi er også opptatt av våre egne gårdsprodukter.

– Hva tenker du på da?

– Her ligger gårdskulturen til grunn for våre tilbud som vil omfatte alt fra leverpostei til flatbrød. Da vil vi bruke gamle oppskrifter som tidligere er brukt på gården, sier Ola som tar vare på all informasjon fra gamle dager.

– Da er det ekstra stas å finne noen gamle oppskrifter. Vi regner med å selge egne produkter fra gården i løpet av november. Her kan det bli noen godbiter til jul, avslutter Ola Hjelseng.