Ola med egen julekonsert

Sist oppdatert 26/11/2018 kl 18:12

Ola Lauvås (23) er ett av de største trompettalentene i landet. Fire dager før jul inviterer han til en helt spesiell julekonsert.

– Dette blir en annerledes, men garantert vakker, julekonsert, sier Ola Lauvås. Nå har han vært hjemom en tur. Blant annet for å ha den første øvelsen sammen med bandet han har med seg på julekonserten.

Toppband

– Jeg er jo utrolig heldig. Det var Arne Skognes som hørte meg under en konsert jeg hadde sammen med bandet mitt i England. Etterpå kom Arne og lurte på om jeg hadde lyst til å være med på dette. Så nå skal jeg stå her sammen med litt av et band. Kremen av Stjørdals-musikere, sier Ola Lauvås.

23-åringen har nemlig med seg Arne Skognes på perkusjon, Jan Inge Tjørhom på Bass og John Oddstein Aune på gitar. Og ikke minst har han med seg 20-åringen Liv Ellen Rønning.

– Liv Ellen har jeg spilt en del sammen med gjennom årene. Hun er helt rå til å synge. Da hun startet på musikklinja ved Ole Vig videregående skole fikk jeg virkelig høre det, sier Ola Lauvås.

Satser for fullt

Når dette leses er han tilbake i Leeds. Ved Leeds College of Music er han en av fem jazztrompetister som har verdensstjerner som lærere.

– Det er helt utrolig høyt nivå, sier Lauvås, som er ferdig med sin bachelor i den nordengelske byen til våren.

– Hva da?

– Nei, si det. Jeg kommer nok hjem til Norge. Kanskje blir det en master, kanskje blir det ett år med bare spilling, kanskje tar jeg noe pedagogikk. Jeg vet ikke helt ennå, sier Lauvås.

Favoritten er selvsagt med

Men det han vet er at det blir en magisk kveld i Stjørdal kirke den 20. desember. Repertoaret er på plass, og det blir selvsagt «julete».

– Det blir julesanger og -salmer som de fleste kjenner fra før, men de blir nok framført på en litt ny måte, sier Ola Lauvås. Selvsagt har han funnet plass på spillelisten til den aller fineste julesangen han vet av. For svaret på hva som er julesangfavoritten kommer umiddelbart.

– Nordnorsk julesalme. Uten tvil, sier Ola Lauvås.

Forresten er billettene til konserten «Julestemning» lagt ut og kan kjøpes i biblioteket i Kimen.