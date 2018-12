Olaf fikk det virkelig til å swinge

– Jeg kjente nervøsiteten godt før jeg startet, men det gikk fort over, sier Olaf Holmen (77) etter sitt vokalist-comeback.

Hell Storband arrangerte «Romjulsswing» for fjerde året på rad og trakk fullt hus inne i storsalen på Kimen. Småbord var satt opp med hvite duker og det var satt av god plass til et stort dansegulv. Det sies at stjørdalingene er litt trege av seg noen ganger, og det virket som om det var slik også denne kvelden, men litt etter litt løsnet det og etter hvert ble gulvet rimelig fullt av danseglade par.

Hell Storbands faste solister Anne Mali Moum og Jon Uthus var først ute med sangen «Baby its cold outside» Storbandet var i storform og anført av bandets leder Ronny Farsund, framførte de den ene perlen etter den andre. Gjestesolister kom også opp på scenen i tur og orden. Hell Blues-generalen Kjell Inge Brovoll sto for første gang foran et storband og det var litt uvant.

– Jeg er vant til at kompet jeg til vanlig bruker, kan ta igjen noen takter på sparket, hvis jeg ikke er kommet riktig i gang. Det er enkelt med slike små grupper, men med et 17 personers storband i ryggen som bruker noter så må jeg kunne mitt, slik arrangøren av sangen har skrevet, til punkt og prikke. Nesten så jeg blir litt nervøs, sa Brovoll før han framførte sine sanger.

Brovoll framførte sine låter som vanlig i god stil og han ble raskt komfortabel med å stå foran storbandet. En annen av kveldens gjestesolister var veteranen Olaf Holmen. Mange var kommet for å høre om han fremdeles kunne levere varene og det kunne han. Etter en litt nervøs start løsnet det og Holmen fikk velfortjent applaus for sine framføringer. Han fortalte i pausen, at han i gamle dager hadde sunget en del i forskjellige sammenhenger, også med storband.

– Jeg sang en del med Tor Haldbergs storband og Trondheim Ballroomensemble på 1960-tallet. Det synes jeg var moro. Nå til dags blir det mest på badet og hjemme for mine nærmeste. Det var stort å stå oppe på scenen med Hell Storband og kjenne trykket i ryggen som bare et slikt orkester kan skape. Jeg kjente nervøsiteten godt før jeg startet, men det gikk fort over og med slike fine lyd- og lysanlegg som det er her i Kimen er dette noe jeg vil glede meg over i lang tid framover, fortalte Olaf Holmen.

Nevnes skal også Trine Mette Uthus som sang med sin ektemann Jon på noen av melodiene. Jon Uthus var også konferansier og ledet kvelden på en utmerket måte. Hell Storband leverte et flott lydbilde som bare gode storband kan skape, og lyden var behagelig og balansert og det var mulig å føre en samtale ved bordene uten å måtte rope, noe som et godt voksent publikum likte godt.