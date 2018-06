Kom rett fra benken og ble matchvinner

Sist oppdatert 11/06/2018 kl 21:56

Med ti førsteårsjuniorer, en sisteårs junior og fire seniorer tok Stjørdals-Blink 2 sin tredje strake seier. Innbytter Oliver Dahl Nytrø (17) ble den store helten.

Det har vært en tøff innledning på sesongen for det unge Stjørdals-Blink 2-laget, men søndag kunne laget bokføre sin tredje strake seier etter 3-2 over Ørland. Ti av 15 spillere i kamptroppen er født i 2001, og er altså 16 og 17 år gamle. I tillegg stilte laget med en 19-åring og fire unge seniorspillere. Talentene er imidlertid i ferd med å akkliimatisere seg på et temmelig tøft 4. divisjonsnivå. Jakob Rømo Skille og Simen Nordskag sendte Stjørdals-Blink 2 opp i 2-0 ledelse, men ørlendingene svarte og utlignet til 2-2.

Da dukket imidlertid Oliver Dahl Nytrø opp. Remyra-gutten kom nesten rett fra innbytterbenken og til status som matchvinner. Dermed er Blink 2 tre poeng over nedrykksstreken. Nærmest under ligger Vuku som er lagets neste motstander kommende helg.