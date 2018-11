Omkom i trafikkulykke

Sist oppdatert 12/11/2018 kl 22:31

En person er bekreftet omkommet i en trafikkulykke på E6 i Hommelvik. Det var klokka 17.39 mandag ettermiddag politiet meldte om en trafikkulykke like sør for Helltunnelen. Meldingen gikk ut på at en person satt fastklemt og fikk helsehjelp på stedet.

NRK melder mandag kveld at den omkomne er en mann i 50-årene.

– Det var en bil som kom kjørende sørover gjennom Helltunnelen. Etter at den kom ut på sørsiden av tunnelen skjenet den over veien og inn i en bergvegg, uttaler innsatsleder Karl Småland til NRK.

Til adressa.no sier politiets operasjonsleder at det ble gitt livreddende behandling på ulykkesstedet, men at livet ikke sto til å redde.

Både krimteknikere og ulykkesgruppen til Statens vegvesen er varslet og formodentlig allerede på vei til ulykkesstedet.

Helltunnelen ble åpnet for trafikk etter ulykken cirka klokka 22.30.