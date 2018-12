Ønsker å starte terapivirksomhet på fjellgård

Skurdalsvollen ligger nesten så nært Sverige du kan komme. Nå har nederlenderen Andre Straathof kjøpt fjellgården Skurdalsvollen Nedre og ønsker å starte terapivirksomhet der.

Politikerne i Meråker har gitt konsesjon for kjøpet og dermed er det klart for Andre Straathof til å overta eiendommen. Eiendommen som er 41 mål ligger idyllisk til på Teveldalen og det er nettopp beliggenheten som gjør at Straathof ønsker å drive sin virksomhet der.

– Straathof driver sitt eget firma med terapeutisk virksomhet i flere fagretninger. Han jobber i et stort nettverk med liknende spesialister som holder sine kurs og aktiviteter i større eller mindre grupper. Nærhet til områdets unike og urørte natur er hovedgrunnen til hans ønske om å etablere seg i Teveldalen, skriver Bernt Lorentzen på vegne av Straathof i konsesjonssøknaden til Meråker kommune. Lorentzen er tidligere eier av Nedre Skurdalsvollen og han har hjulpet nederlenderen til alle formalia knyttet til eiendomshandelen.

Store planer

Straathof har store planer for Skurdalsvollen, ifølge Lorentzen.

– Han vil utvikle eiendommen til et senter for sin type virksomhet. Kapasitet for overnatting og kurslokaler må vesentlig økes og dette tenker han inntil videre å løse med midlertidige bygg, type yurter eller lignende, skriver Lorentzen.

200 år gammelt

Bolighuset på Skurdalsvollen Nedre er cirka 200 år gammelt og er innvendig holdt i original stil. I konsesjonssøknaden omtales det som «skjevt og koselig med lave dører og knirkende gulv».

– Bortsett fra en periode på 1980-tallet har det ikke vært fast bosetting på stedet siden mellomriksvegen ble bygget, altså 60 år eller mer, mener Lorentzen.

Politikerne i komite kommunal utvikling i Meråker ga Andre Straathof konsesjon på kjøpet. Kjøpesummen er satt til 2,5 millioner kroner og det settes ikke vilkår til boplikt.