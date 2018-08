Ønsker seg «full» tannlege

Sist oppdatert 27/08/2018 kl 09:07

– Det er både miljømessig og samfunnsøkonomisk ugunstig at meråkerbyggene kjører opp og ned dalen for å komme seg til tannlege.

Det sier varaordfører i Meråker, Torfinn Krogstad (Ap), som nå ønsker å sette nytt trykk på tannlegesaken i bygda.

Etter lang tids diskusjon noen år tilbake endte det med dagens tannhelsetilbud i Meråker. Den består av tilbud tre dager i uka til alle som har rett til gratis behandling. I denne gruppen inngår barn og ungdom mellom 0 og 18 år, ungdommer som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret, psykisk utviklingshemmede og eldre langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie.

– Dette gjør at svært mange meråkerbygger må til Stjørdal for å få tannhelsetilbud. For miljøet er det ikke bra at bygdafolket durer opp og ned dalen, og ikke minst går det med mye ekstra arbeidstid i transport til og fra, sier Torfinn Krogstad.

Til mandagens kommunestyremøte har han meldt inn et spørsmål der han spør om det er tatt noe initiativ for å få utvidet tannhelsetilbudet i Meråker.

– Jeg ønsker at vi skal presse på for å prøve å få utvidet tilbudet, sier Krogstad.

– Har du tro på at det er mulig å få tilbake fullt tannhelsetilbud?

– Det bør jo gå an med tanke på hvor mange som nå må ut av bygda for å få tannlege- eller tannpleierhjelp, sier Krogstad.