Ønsker seg lavere fart opp Fagerlia

Hytteeiere nederst i Fagerlia i Meråker ønsker at fartsgrensen settes ned.

– I løpet av de siste årene har vi sett en voldsom trafikkøkning på grunn av det store antallet hytter på toppen, og vi ser at det stadig legges ut nye tomter. Dette gir mye trafikk forbi vår hytte, med støv, støy og utrygg trafikksituasjon. Det er også utrygt å la barn leke ute, siden bilene kommer i stor fart forbi oss.

Slik begrunner hytteeiere nederst i Fagerlivegen i Meråker sitt ønske om lavere fartsgrense på veien opp til det stadig mer populære hytteområdet. I et brev til Meråker kommune anmoder de om at strekningen nederst i veien får nedsatt hastighet til 40 km/t.

I brevet antyder hytteeierne også at problemet vil øke dersom veien asfalteres, slik det har vært signaler om.

– Vi har også fått beskjed om at vegen i løpet av de neste to årene skal asfalteres. Dette vil bedre problemet med støv, men vi er bekymret for at dette vil gi økt hastighet, heter det i brevet.