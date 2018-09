Oppbevarte amfetamin i bilen

Sist oppdatert 11/09/2018 kl 11:19

En stjørdaling i midten av 20-årene ble stoppet og ransaket av politiet på Åsen en natt i mai i år. Da ble det funnet cirka 2 gram med amfetamin i bilen. I tillegg hadde ikke mannen gyldig førerkort. Disse to forholdene gjorde at mannen måtte møte i Inntrøndelag tingrett nylig. Stjørdalingen er også tidligere straffet for besittelse av narkotika, noe som er skjerpende for straffeutmålingen.

Mannen både erkjente de faktiske forholdene og vedtok dommen som ble satt til 21 dagers betinget fengsel og en bot på 5.000 kroner.