Oppbevarte store mengder amfetamin hjemme

Sist oppdatert 12/10/2018 kl 07:56

En kvinne bosatt i Selbu hadde over 70 gram amfetamin hjemme hos seg da politiet kom hjem til henne. En så stor mengde kvalifiserer til betegnelsen grov narkotikaoverovertredelse heter det i dommen fra Sør-Trøndelag tingrett.

Det var i mai i år at politiet avdekket at kvinnen oppbevarte 70,18 gram amfetamin. To dager senere ble det funnet en sprøyte inneholdende amfetamin og 3,5 gram hasj hos kvinnen. Denne dagen ble det også gjort beslag i en teleskopbatong.

I november i fjor ble kvinnen dømt til en betinget fengselsstraff for narkotikaforbrytelsen. I og med at de nye forholdene skjedde i løpet av prøvetiden på to år talte dette i skjerpende retning for kvinnen da hun fikk sin dom nå.

Som en fellesstraff ble hun dermed dømt til fengsel i åtte måneder. I tillegg blir den beslaglagte batongen inndratt.