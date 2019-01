Opplevelser for livet på sommerleir

Ungdom kan nå benytte muligheten til å delta på Internasjonal sommerleir i utlandet. Det skjer i regi av et utvekslingsprogram fra norske rotaryklubber. Programmet Short Time Youth Exchange, gir ungdom mulighet til å velge både aktivitet og utenlands destinasjon.

Det høres like spennende ut som det virkelig er i realiteten. Utvekslingsprogrammet for ungdom i alderen 15-24 år som nå lanseres for sommeren 2019 gir trønderske ungdommer en helt unik mulighet til å oppleve verden i løpet av 14 dager til 3 uker i sommer.

Dette skjer i kontakt med andre ungdommer fra ulike nasjoner som snakker et universelt språk som engelsk. Sammen utøves aktiviteter med glede og begeistring. Her stiftes det bekjentskap med andre ungdommer som blir et varig minne for resten av livet. Koordinatorer for Internasjonal sommerleir hos Stjørdal Rotaryklubb er Velga Bakkemyr og Magne Kjerkreit.

– For å delta på denne unike leiren i 2019 betinger det at kandidatene søker opptak hos oss. Vi vil gjerne også prate med foreldre-foresatte og kandidaten før opptak og utreise. Når dette gjøres kjent i media og sosiale medier, er det bare for seriøst interesserte å ta kontakt, sier Velga og Magne.

Sommerleirene er et tilbud der ungdom fra ulike land deltar i mindre grupper. I de fleste tilfeller er det en ungdom fra hvert enkelt land som samles med blanding av gutter og jenter. Varighet er ca 14 dager til tre uker. Rotaryklubben står som arrangør med ansvar for samlingene og viser til gode erfaringer blant tidligere deltakende ungdommer fra denne landsdelen.

– Den som søker som kandidat for utreise må helst være utadvent og sosial. Hensikten er også å bli kjent med andres kultur og levemåte. Språket på disse samlingene er engelsk og dette må beherskes tilfredsstillende. Deltakerne blir gjerne innlosjert hos vertsfamilier og blir kjent med disse under oppholdet. Utgifter til reise, forsikring og lommepenger dekker kandidaten selv. Øvrig opphold har minimale kostnader, forklarer Magne og Velga.

– Hva skal ungdommene konkret foreta seg på en Internasjonal sommerleir?

– Vi presenterer dette tilbudet nå i januar-februar og vil gjerne motta fra publikum forslag til kandidater. Totalt arrangeres over 90 leire hvert år i samlinger i månedene juni til august. Det skjer i Danmark, Tyskland, Egypt, Romania, Belgia, Slovakia og flere andre land. Sommerleirene har gjerne et tema. Det kan være sykling, dykking, seiling, musikk, fjellklatring, fotografering, sport og idrett eller interessante kulturtema som vikinger, middelalder osv.

– Målet er at deltakerne fra 15-24 år åpner sine egne impulser, gis en mulighet til positive endringer i hverdagen og vokser selv på opplevelsene inn mot voksenlivet. Vi vet av erfaring, forskning og studier at ungdom som får muligheten til slike typer reiser og opplevelser vokser mentalt og utvikler gjerne positive holdninger. Erfaringsmessig har nok ungdommen levd i et kjent miljø hjemme over lang tid. På sommerleiren åpnes det helt nye og unike muligheter hos den som deltar, sier Velga og Magne. Liste over de ulike tilbudene på leirene legges ut på rotary.no, og den lokale klubben sin koordinator må kontaktes ved Magne Kjerkreit på 92039981,eller Velga Bakkemyr på telefon 984 22 596.